Премьер Италии назвал Эрдогана диктатором
Премьер-министр Италии Марио Драги назвал диктатором, "с которым нужно сотрудничать", президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Драги, с такими лидерами, как Эрдоган,нужно быть "откровенным". Премьер также отметил, что необходимо соблюдать баланс и "сотрудничать в интересах своей страны".
В среду 7 апреля на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Анкаре для дер Ляйен не нашлось стула, женщине пришлось сесть на диван напротив Мишеля и Эрдогана.
Драги подчеркнул, что "не разделяет" данного поведения и считает его неподобающим. Эрдогана в отношении г Урсулы фон дер Ляйен.
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