Премьер Италии назвал Эрдогана диктатором

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал диктатором, "с которым нужно сотрудничать", президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Драги, с такими лидерами, как Эрдоган,нужно быть "откровенным". Премьер также отметил, что необходимо соблюдать баланс и "сотрудничать в интересах своей страны".

В среду 7 апреля на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана с главой Еврокомиссии Урсулой с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Анкаре для дер Ляйен не нашлось стула, женщине пришлось сесть на диван напротив Мишеля и Эрдогана.

Драги подчеркнул, что "не разделяет" данного поведения и считает его неподобающим. Эрдогана в отношении г Урсулы фон дер Ляйен.

