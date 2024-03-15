Глава ЕК анонсировала ограничение поставок сельхозпродукции из РФ
В ближайшее время Еврокомиссия выступит с предложением по ограничению поставок сельхозпродукции из России, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Она сообщила об этом после переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском. При этом, о каком конкретно виде сельхозпродукции идет речь, не уточняется.
Власти Латвии запретили импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии 22 февраля 2024 года. Документ, который вносит поправки в Закон о сельском хозяйстве и развитии села, также затрагивает ввоз кормовой продукции. В парламенте добавили, что исключение составят сельхозпродукты, которые следуют через Латвию транзитом в другие страны Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru