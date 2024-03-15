Глава ЕК анонсировала ограничение поставок сельхозпродукции из РФ

Она сообщила об этом после переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском. При этом, о каком конкретно виде сельхозпродукции идет речь, не уточняется.

Власти Латвии запретили импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии 22 февраля 2024 года. Документ, который вносит поправки в Закон о сельском хозяйстве и развитии села, также затрагивает ввоз кормовой продукции. В парламенте добавили, что исключение составят сельхозпродукты, которые следуют через Латвию транзитом в другие страны Евросоюза, передает «Радиоточка НСН».

