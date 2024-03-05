Путин: Российскую сельхозпродукцию поставляют в 150 стран

На встрече с представителями агропромышленного комплекса в Ставропольском крае он отметил, что этого удалось достичь не только за счёт объёмов производимой продукции, но и благодаря её качеству.

Глава государства также указал, что этому не смогли помешать никакие внешние сложности.

«Несмотря ни на какие создаваемые нам внешние сложности... рынок расширяется», - заключил Путин.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил «Радиоточке НСН», что Египет отказался от российского зерна из-за высоких цен на последнем тендере.