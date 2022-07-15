В КНДР заявили, что Киев не имеет права осуждать признание ДНР и ЛНР
Украина не имеет права осуждать решение КНДР о признании Донецкой и Луганской народных республик, заявили в северокорейском МИД. Об этом пишет Reuters.
«Киев не имеет права оспаривать наши легитимные действия, после того как украинские власти в прошлом поддерживали санкции США против КНДР из-за ракетно-ядерной программы», — отметили в министерстве.
Ранее Пхеньян признал независимость республик Донбасса, напоминает «Свободная пресса». Северокорейские власти заявили о намерении развивать дружеские государственные отношения с ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала дипотношения с КНДР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru