В КНДР заявили, что Киев не имеет права осуждать признание ДНР и ЛНР

«Киев не имеет права оспаривать наши легитимные действия, после того как украинские власти в прошлом поддерживали санкции США против КНДР из-за ракетно-ядерной программы», — отметили в министерстве.

Ранее Пхеньян признал независимость республик Донбасса, напоминает «Свободная пресса». Северокорейские власти заявили о намерении развивать дружеские государственные отношения с ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала дипотношения с КНДР.

