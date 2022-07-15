В КНДР заявили, что Киев не имеет права осуждать признание ДНР и ЛНР

Украина не имеет права осуждать решение КНДР о признании Донецкой и Луганской народных республик, заявили в северокорейском МИД. Об этом пишет Reuters.

В Кремле прокомментировали признание Северной Кореей независимости ЛНР и ДНР

«Киев не имеет права оспаривать наши легитимные действия, после того как украинские власти в прошлом поддерживали санкции США против КНДР из-за ракетно-ядерной программы», — отметили в министерстве.

Ранее Пхеньян признал независимость республик Донбасса, напоминает «Свободная пресса». Северокорейские власти заявили о намерении развивать дружеские государственные отношения с ДНР и ЛНР. В ответ Украина разорвала дипотношения с КНДР.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНРУкраинаКНДР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры