Глава ДНР пригласил Зеленского в Донбасс
Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Донбассе для разговора о мире. Об этом глава ДНР заявил в видеообращении.
Пушилин отметил, что Зеленскому стоит самому отправиться на линию огня и пообщаться с лидерами республик, а не приглашать туда представителей третьих стран. Денис Пушилин добавил, что он и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник готовы лично встретить президента и обсудить мирное урегулирование конфликта.
Ранее лидер ЛНР Леонид Пасечник заявил о готовности встретиться с Зеленским «где угодно». Владимир Зеленский 20 апреля пригласил президента РФ Владимира Путина провести переговоры в любой точке Донбасса, где идет война. Путин ответил 22 апреля, что готов обсудить двусторонние отношения в Москве, и посоветовал сначала пообщаться с лидерами ДНР и ЛНР.
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