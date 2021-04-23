Глава ДНР пригласил Зеленского в Донбасс

Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Донбассе для разговора о мире. Об этом глава ДНР заявил в видеообращении.

Пушилин отметил, что Зеленскому стоит самому отправиться на линию огня и пообщаться с лидерами республик, а не приглашать туда представителей третьих стран. Денис Пушилин добавил, что он и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник готовы лично встретить президента и обсудить мирное урегулирование конфликта.