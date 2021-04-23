Киев не будет вести переговоры с ДНР и ЛНР
Украинские власти не будут вести переговоры с республиками Донбасса - ЛНР и ДНР, сообщил в эфире телеканала «Украина 24» советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, позиция Киева заключается в том, «что никаких переговоров с так называемыми «ЛНР», «ДНР» не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «Фантастика на втором этаже».
Арестович отметил, что заявление президента России Владимира Путина «подвешивает Минские соглашения».
Во вторник Зеленский в видеообращении предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». В четверг российский лидер ответил украинскому коллеге, пригласив его в Москву на переговоры о двусторонних отношениях. При этом Путин отметил, что если Зеленский намерен обсуждать ситуацию в Донбассе, ему стоит сначала встретиться с руководством ДНР и ЛНР.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.
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