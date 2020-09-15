Глава дипломатии ЕС записал Лукашенко в «нелегитимные президенты Украины»

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по ошибке назвал Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины». Оговорку глава европейской дипломатии допустил в ходе выступления на сессии Европарламента, передает ТАСС.

«Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины», - заявил буквально он. После этого в отдельных частях зала начал раздаваться смех, что заставило 73-летнегоБорреля понять свою ошибку. «Конечно, Белоруссии, о чем я только думал», - поправился он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам заявил, что Евросоюз хочет как модно быстрее принять дополнительные индивидуальные санкции по Белоруссии – ещё до заседания Евросовета, которое назначено на 24-25 сентября. По словам Борреля, Брюссель пересматривает отношения с Минском, определяет сектора, в которых отношения должны быть полностью заморожены.

При этом он подчеркнул необходимость интенсифицировать помощь белорусскому гражданскому обществу.

