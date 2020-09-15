Глава дипломатии ЕС записал Лукашенко в «нелегитимные президенты Украины»
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по ошибке назвал Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины». Оговорку глава европейской дипломатии допустил в ходе выступления на сессии Европарламента, передает ТАСС.
«Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины», - заявил буквально он. После этого в отдельных частях зала начал раздаваться смех, что заставило 73-летнегоБорреля понять свою ошибку. «Конечно, Белоруссии, о чем я только думал», - поправился он.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам заявил, что Евросоюз хочет как модно быстрее принять дополнительные индивидуальные санкции по Белоруссии – ещё до заседания Евросовета, которое назначено на 24-25 сентября. По словам Борреля, Брюссель пересматривает отношения с Минском, определяет сектора, в которых отношения должны быть полностью заморожены.
При этом он подчеркнул необходимость интенсифицировать помощь белорусскому гражданскому обществу.
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