Глава дипломатии ЕС назвал число российских военных на границах с Украиной
Развертывание российских вооруженных сил на границах с Украиной является крупнейшим в истории, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам онлайн-заседания глав МИД стран-участниц ЕС.
«Более 150 тысяч российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации. Я не могу сказать, откуда эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо», — цитирует Борреля ТАСС.
Глава евродипломатии подчеркнул, что о ситуации на российско-украинских границах министров проинформировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По словам Борреля, европейские министры полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины и призывают Россию к деэскалации.
Ранее в видеообращении перед конференцией глав МИД стран Евросоюза Боррель заявил, что ситуация на границе России и Украины очень опасна, и Европа призывает РФ отвести свои войска, напоминает «Свободная пресса».
Также дипломат отметил, что напряженность растет и между Москвой и Брюсселем, сообщает Ura.ru.
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