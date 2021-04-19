Глава дипломатии ЕС назвал число российских военных на границах с Украиной

«Более 150 тысяч российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации. Я не могу сказать, откуда эта цифра, но это крупнейшее развертывание сил, которое было когда-либо», — цитирует Борреля ТАСС.

Глава евродипломатии подчеркнул, что о ситуации на российско-украинских границах министров проинформировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По словам Борреля, европейские министры полностью поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины и призывают Россию к деэскалации.

Ранее в видеообращении перед конференцией глав МИД стран Евросоюза Боррель заявил, что ситуация на границе России и Украины очень опасна, и Европа призывает РФ отвести свои войска, напоминает «Свободная пресса».

Также дипломат отметил, что напряженность растет и между Москвой и Брюсселем, сообщает Ura.ru.

