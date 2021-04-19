Боррель: Евросоюз не готовит новых антироссийских санкций

Евросоюз не готовит новых санкций в отношении России, заявил на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом сообщает ТАСС.

Еврокомиссия поддержала решение Чехии по высылке российских дипломатов

«На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций», — цитирует дипломата Газета.ру.

Вопросы о возможном введении новых антироссийских ограничений касались обострения ситуации на востоке Украины, а также высылки российских дипломатов из Чехии. Боррель отметил, что министры иностранных дел стран ЕС рассмотрели проблему высылки сотрудников российского посольства, напоминает РИА ФАН.

На минувшей неделе Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, отмечают Известия. Как заявили в чешском МИД, спецслужбы страны определили сотрудников диппредставительства как офицеров российской разведки. В свою очередь, в Кремле не согласились с действиями Чехии, назвав их недружественными и провокационными, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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