Глава дипломатии ЕС Каллас призвала сохранить санкции против России
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продления санкций против России, подчеркнув, что этот инструмент важен для Евросоюза. Ее слова приводит агентство AFP.
Вопрос о продлении ограничительных мер оказался под угрозой из-за позиции Венгрии. По данным СМИ, если ЕС не сможет продлить санкции, Брюсселю, возможно, придется вернуть России замороженные активы, значительная часть которых находится в Бельгии.
В этой связи европейские чиновники рассматривают вариант использования бельгийского указа 1944 года, который позволяет королю страны заблокировать вывод иностранных активов, если правительство выступит с соответствующей инициативой.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер сообщила, что Евросоюз пытается достичь единогласного решения по продлению санкций, срок действия которых истекает в конце января, передает «Радиоточка НСН».
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