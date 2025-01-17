Глава дипломатии ЕС Каллас призвала сохранить санкции против России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продления санкций против России, подчеркнув, что этот инструмент важен для Евросоюза. Ее слова приводит агентство AFP.

Вопрос о продлении ограничительных мер оказался под угрозой из-за позиции Венгрии. По данным СМИ, если ЕС не сможет продлить санкции, Брюсселю, возможно, придется вернуть России замороженные активы, значительная часть которых находится в Бельгии.