Орбан призвал отменить антироссийские санкции
Евросоюз должен отменить антироссийские санкции. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, сообщило агентство Bloomberg.
По мнению премьер-министра Венгрии, отношения Запада и Москвы должны строиться без санкций. Он также добавил, что администрация избранного американского лидера Дональда Трампа готова открыть «новую эру» с 20 января.
Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что при урегулировании украинского конфликта возможно рассмотрение вопроса отмены антироссийских санкций. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru