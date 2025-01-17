Орбан призвал отменить антироссийские санкции

По мнению премьер-министра Венгрии, отношения Запада и Москвы должны строиться без санкций. Он также добавил, что администрация избранного американского лидера Дональда Трампа готова открыть «новую эру» с 20 января.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что при урегулировании украинского конфликта возможно рассмотрение вопроса отмены антироссийских санкций. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

