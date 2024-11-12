Глава Белорусского союза офицеров отказался от участия в выборах президента
Председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков отказался от участия в выборах президента. Об этом сообщает БелТА.
По его словам, это было серьёзное и сложное решение, которое «давалось непросто», однако для отказа «есть весомые аргументы».
Бобриков отметил, что после регистрации инициативной группы стал получать многочисленные обращения офицеров, которые призывали «сплотиться вокруг нашего главнокомандующего и поддержать действующего президента».
«Чтобы обеспечить сплоченность офицерского корпуса, не допустить двояких мыслей среди военных, чтобы поддержать действующего главу государства и нашего лидера, мною было принято такое решение», - заключил он.
Ранее президент Белоруссии Алкександр Лукашенко в беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой заявил, что принял решение баллотироваться на новый президентский срок, сообщает RT.
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