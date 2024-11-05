Минобороны Белоруссии: Оппозиция готовит смещение власти в стране
Находящаяся за пределами страны белорусская оппозиция готовится к смещению власти в республике. Об этом в интервью «Белорусской военной газете. Во славу Родины» заявил замначальника Генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.
По его словам, за рубежом продолжается вербовка радикально настроенных белорусских граждан и их обучение, в том числе в зоне проведения спецоперации ВС РФ на Украине.
«Курируемая Западом беглая оппозиция не смирилась и по-прежнему продолжает подготовку к смещению действующей власти, не исключается и силовой сценарий», - заключил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 37 человек, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru