Минобороны Белоруссии: Оппозиция готовит смещение власти в стране

Находящаяся за пределами страны белорусская оппозиция готовится к смещению власти в республике. Об этом в интервью «Белорусской военной газете. Во славу Родины» заявил замначальника Генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.

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По его словам, за рубежом продолжается вербовка радикально настроенных белорусских граждан и их обучение, в том числе в зоне проведения спецоперации ВС РФ на Украине.

«Курируемая Западом беглая оппозиция не смирилась и по-прежнему продолжает подготовку к смещению действующей власти, не исключается и силовой сценарий», - заключил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 37 человек, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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