Глава «Альянса врачей» призвала больше не ассоциировать себя с ФБК

Глава признанного иностранным агентом по решению Минюста РФ профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила о прекращении сотрудничества с признанной иностранным агентом экстремистской организацией ФБК. Об этом врач написала на своей странице в Facebook.

Кроме того, Васильева обвинила сторонников оппозиционера Алексея Навального в предательстве.

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«В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули…», - написала Васильева.

Глава профсоюза также заявила о своем разочаровании в деятельности других помощников Навального, таких как Леонид Волков, Мария Певчих и Иван Жданов. По ее словам, они выбрали «власть и деньги». Васильева напомнила, что бывшие участники организации переехали в Европу, тогда как часть их сотрудников находится в тюрьме.

«С этого дня прошу не ассоциировать меня и "Альянс врачей" с ФБК», - подчеркнула Васильева. Васильева не давала других официальных комментариев на эту тему. Приговор по так называемому «санитарному делу» ей не огласили.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыУголовное ДелоАлексей Навальный
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