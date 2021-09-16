Глава «Альянса врачей» призвала больше не ассоциировать себя с ФБК
Глава признанного иностранным агентом по решению Минюста РФ профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила о прекращении сотрудничества с признанной иностранным агентом экстремистской организацией ФБК. Об этом врач написала на своей странице в Facebook.
Кроме того, Васильева обвинила сторонников оппозиционера Алексея Навального в предательстве.
«В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули…», - написала Васильева.
Глава профсоюза также заявила о своем разочаровании в деятельности других помощников Навального, таких как Леонид Волков, Мария Певчих и Иван Жданов. По ее словам, они выбрали «власть и деньги». Васильева напомнила, что бывшие участники организации переехали в Европу, тогда как часть их сотрудников находится в тюрьме.
«С этого дня прошу не ассоциировать меня и "Альянс врачей" с ФБК», - подчеркнула Васильева. Васильева не давала других официальных комментариев на эту тему. Приговор по так называемому «санитарному делу» ей не огласили.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- Пушков раскритиковал европейский сценарий «диалога» с Россией
- Глава «Альянса врачей» призвала больше не ассоциировать себя с ФБК
- Власти Владимирской области опровергли отставку губернатора Сипягина
- ОДКБ призвала создать юридический инструмент по оружию в космосе
- Российский ВВП побил исторический рекорд
- На Украине объяснили отказ ООН от участия в «Крымской платформе» политическими мотивами
- В Кремле отреагировали на доклад Европарламента о пересмотре отношений с РФ
- Песков: Плановая вакцинация от COVID-19 в Кремле не проводилась
- Борисов рассказал о поступлении систем С-500 в российские Вооруженные силы
- Песков раскрыл сроки самоизоляции Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru