Глава Ингушетии подал в отставку

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил о досрочном сложении полномочий, сообщает RT.

По его словам, он уже принял решение и теперь намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину за одобрением. Напомним, Евкуров возглавляет республику с 2008 года.

Напомним, в мае закрытые исследования, которые проводились в марте для администрации президента, показали, в каких регионах России наибольший запрос на смену региональной власти. Республика Ингушетия вошла в пятёрку лидеров наряду с Севастополем, Архангельской областью и республикой Коми.

