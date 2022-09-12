Гладков призвал к эвакуации всех жителей сел Журавлевка и Нехотеевка

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков призвал всех жителей сел Журавлевка и Нехотеевка эвакуироваться в связи с близостью к военным действиям на территории Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале по итогу визита Журавлёвки.

Появилось видео работы ПВО в Белгороде

По словам Гладкова, ситуация в населенных пунктах сложная. Губернатор считает, что временная эвакуация жителей необходима. «Будем это делать до тех пор, пока не убедим», - сказал он про призывы к эвакуации.

Между тем Гладков заявил, что в ближайшее время власти приступят к «закрытию контуров разрушенных домовладений и начать подключение тепловых пунктов».


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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:ЭвакуацияБелгород
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