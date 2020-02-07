Гибель депутата Госдумы, снижение ключевой ставки и система контроля за таксистами
НСН о наиболее заметных событиях дня.
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в Татарстане в результате жесткой посадки вертолета.
На борту принадлежавшего ему вертолета марки Bell находились три человека. Двое выжили, в том числе пилот, однако получили тяжелые травмы. Руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов подтвердил факт гибели Айрата Хайруллина. По данным экстренных служб, вертолет упал на лед Куйбышевского водохранилища в 6 км от берега. Хайруллин, которому в этом году исполнилось бы 50 лет, впервые избрался в Госдуму в 2003 году, и с тех пор являлся постоянным членом нижней палаты парламента. Уроженец Казани начал заниматься бизнесом в 90-х годах прошлого века, возглавив молочный завод, затем основав кондитерскую фабрику и далее возглавив пивоваренную компанию. Более десяти лет он возглавлял в качестве президента Национальный союз производителей молока, объединяющий около 200 компаний из России, Белоруссии и других стран. В Госдуме он занимал должность первого зампредседателя комитета по аграрным вопросам. Хайруллин занимал 96-е место в рейтинге 100 богатейших депутатов и чиновников России по версии Forbes. В качестве предварительной причины аварии в Росавиации называют плохие метеоусловия. Вместе с тем, по сообщению «Ленты.ру», в числе причин рассматривается и техническая неисправность машины. Выжившего пилота планируют опросить, когда он придет в сознание.
Медицинские маски существенно подорожали во всех регионах России, - констатировала Федеральная антимонопольная служба.
По словам замглавы ведомства Андрея Цариковского, самое значительное повышение цен зафиксировано в Адыгее – в 15 раз. Стоимость медицинских масок подняли и производители. Например, одна из компаний Санкт-Петербурга в январе увеличила цены в 10 раз. Днем ранее он же приводил пример из Дагестана, где в одной из аптек были выявлены цены на медицинские маски на 650% выше среднерыночных. ФАС, по словам ее представителя, очень жестко накажет производителей медицинских масок или оптовиков при выявлении нарушений с их стороны. Напомним, на днях Владимир Путин предложил лишать лицензий аптечные сети, которые решили нажиться на коронавирусе и взвинтили цены.
Центробанк России в пятницу, 7 февраля, снизил ключевую ставку до 6%.
Объясняя решение, регулятор заявил, что инфляция в России замедляется быстрее ожидаемого, а также сослался на увеличение темпов роста российской экономики во второй половине 2019 года. В ЦБ не исключают, что могут снизить ключевую ставку ещё сильнее, если ситуация в ближайшее время продолжит развиваться в соответствии с базовым прогнозом.
До конца 2020 года в Москве начнет работать система по контролю за переработками таксистов
Об этом сообщил минувшим днем заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он напомнил, что «некоторые таксисты сначала отрабатывают 8-10 часов у одного агрегатора, потом переключаются на другой». Новая система сделает такое переключение невозможным.
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