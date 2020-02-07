Гибель депутата Госдумы, снижение ключевой ставки и система контроля за таксистами

Объясняя решение, регулятор заявил, что инфляция в России замедляется быстрее ожидаемого, а также сослался на увеличение темпов роста российской экономики во второй половине 2019 года. В ЦБ не исключают, что могут снизить ключевую ставку ещё сильнее, если ситуация в ближайшее время продолжит развиваться в соответствии с базовым прогнозом.





До конца 2020 года в Москве начнет работать система по контролю за переработками таксистов