Германский фонд рассказал о здоровье Навального

Германский фонд Cinema for Piece заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный «очень слаб».

Как сообщает агентство РИА Новости, фонд ранее организовал транспортировку Навального в Германию.

«Наша задача по предоставлению спасательного транспорта в Берлин завершена», - сказал агентству представитель фонда.

Кремль готов поспособствовать встрече Навального со следователями

Как добавили в Cinema for Piece, в ближайшее время пресс-конференции по теме Навального не планируются.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика отвезли в реанимацию. Вскоре он впал в кому. Российские врачи не нашли признаков отравления Навального. Спустя несколько дней оппозиционера спецбортом перевезли в немецкую клинику. Вскоре в Германии заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Немецкие врачи вывели политика из комы 10 сентября.

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:Алексей Навальный
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