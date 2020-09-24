Германский фонд рассказал о здоровье Навального
Германский фонд Cinema for Piece заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный «очень слаб».
Как сообщает агентство РИА Новости, фонд ранее организовал транспортировку Навального в Германию.
«Наша задача по предоставлению спасательного транспорта в Берлин завершена», - сказал агентству представитель фонда.
Как добавили в Cinema for Piece, в ближайшее время пресс-конференции по теме Навального не планируются.
Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика отвезли в реанимацию. Вскоре он впал в кому. Российские врачи не нашли признаков отравления Навального. Спустя несколько дней оппозиционера спецбортом перевезли в немецкую клинику. Вскоре в Германии заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Немецкие врачи вывели политика из комы 10 сентября.
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