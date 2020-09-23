Кремль готов поспособствовать встрече Навального со следователями

Ранее Генпрокуратура выразила желание опросить Навального и узнать детали его поездки в Новосибирск и Томск.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политика отвезли в реанимацию. Вскоре он впал в кому. Российские врачи не нашли признаков отравления Навального. Спустя несколько дней оппозиционера спецбортом перевезли в немецкую клинику. Вскоре в Германии заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». 10 сентября врачи вывели политика из комы.

Тем временем, сам Навальный требует вернуть одежду, в которой его госпитализировали в Омске. Он считает, что одежда может быть важным вещественным доказательством с учетом того, что следы «Новичка» были обнаружены на его теле.

Экс-министр внутренних дел России Анатолий Куликов заявил в эфире НСН, что если дело по факту отравления Навального не возбуждено, то он имеет право потребовать свою одежду. В свою очередь, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в разговоре с НСН отметил, что следы яда действительно могли сохраниться на одежде Навального.

«Даже если бы он (яд - прим. НСН) там был, он должен уже разложиться. Все-таки прошел уже месяц. Но какие-то остаточные явления, наверное, могут быть, своеобразные «продукты полураспада», - сказал он.

Эксперт отметил, что если бы на одежде Навального были бы такие сильные отравляющие вещества, как «Новичок», то пострадавших уже было бы много, а для переноски яда потребовался бы герметичный контейнер, а также противогаз и перчатки.

