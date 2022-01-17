Германия ждет однозначных шагов России для снижения напряженности в отношениях с Украиной
Эскалация ситуации вокруг Украины повлечет серьезные экономические и политические последствия для России со стороны Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время пресс-концеренции с главой правительства Испании Педро Санчесом. Трансляцию встречи ведет телеканал Die Welt.
Шольц отметил, что Германии ждет от России конкретных шагов для разрядки напряженности вокруг Украины.
«Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные экономические и политические последствия», — предупредил канцлер Германии.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украина ожидает от НАТО не военную, а политическую поддержку. Он отметил, что в Киеве понимают невозможность привлечения военных альянса к операциям на территории страны.
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