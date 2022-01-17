Германия ждет однозначных шагов России для снижения напряженности в отношениях с Украиной

Эскалация ситуации вокруг Украины повлечет серьезные экономические и политические последствия для России со стороны Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время пресс-концеренции с главой правительства Испании Педро Санчесом. Трансляцию встречи ведет телеканал Die Welt.

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Шольц отметил, что Германии ждет от России конкретных шагов для разрядки напряженности вокруг Украины.

«Военная агрессия против Украины будет иметь серьезные экономические и политические последствия», — предупредил канцлер Германии.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украина ожидает от НАТО не военную, а политическую поддержку. Он отметил, что в Киеве понимают невозможность привлечения военных альянса к операциям на территории страны.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаГермания
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