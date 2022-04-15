Германия выделит военную помощь Украине в размере 1 млрд евро

Власти Германии выделят Украине военную помощь в размере порядка 1 млрд евро. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что информация об этом появилась в немецком агенстве DPA со ссылкой на представителя германского правительства.

В частности, около 400 млн евро будет направлено в европейский фонд European Peace Facility, который закупает оружие для Украины.

Ранее в апреле министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела в объемах поставок оружия Украине из запасов бундесвера.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияУкраина
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