В Минобороны ФРГ заявили о достигнутом пределе в поставках оружия Украине
По словам министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, Германия достигла предела в объемах поставок оружия Украине из запасов бундесвера. Об этом немецкий политик заявила в интервью газете Augsburger Allgemeine.
Ламбрехт подчеркнула необходимость войск оставаться в состоянии обеспечить оборону государства и союзников.
«Но это не значит, что мы больше ничего не можем сделать для Украины. Поэтому мы также уточнили, что именно промышленность может поставлять напрямую», — цитирует главу минобороны ФРГ Газета.ru.
Немецкий министр подчеркнула, что ФРГ продолжает контактировать с Укоаиной по этому вопросу.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине все оружие из запасов бундесвера, которое можно быстро поставить.
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