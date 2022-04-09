В Минобороны ФРГ заявили о достигнутом пределе в поставках оружия Украине

Ламбрехт подчеркнула необходимость войск оставаться в состоянии обеспечить оборону государства и союзников.

«Но это не значит, что мы больше ничего не можем сделать для Украины. Поэтому мы также уточнили, что именно промышленность может поставлять напрямую», — цитирует главу минобороны ФРГ Газета.ru.

Немецкий министр подчеркнула, что ФРГ продолжает контактировать с Укоаиной по этому вопросу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине все оружие из запасов бундесвера, которое можно быстро поставить.

