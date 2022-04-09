В Минобороны ФРГ заявили о достигнутом пределе в поставках оружия Украине

По словам министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт, Германия достигла предела в объемах поставок оружия Украине из запасов бундесвера. Об этом немецкий политик заявила в интервью газете Augsburger Allgemeine.

СМИ сообщили о затягивании Шольцем передачи танков Украине

Ламбрехт подчеркнула необходимость войск оставаться в состоянии обеспечить оборону государства и союзников.

«Но это не значит, что мы больше ничего не можем сделать для Украины. Поэтому мы также уточнили, что именно промышленность может поставлять напрямую», — цитирует главу минобороны ФРГ Газета.ru.

Немецкий министр подчеркнула, что ФРГ продолжает контактировать с Укоаиной по этому вопросу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине все оружие из запасов бундесвера, которое можно быстро поставить.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаВооружениеОружиеФРГГермания
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