Германия возобновила диалог с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что правительство ФРГ возобновляет переговоры с Ираном после длительной паузы. По его словам, Берлин действует в координации с США и европейскими партнерами и рассчитывает способствовать успеху предстоящего дипломатического процесса.

Как заявил Мерц на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Phoenix, решение о возвращении к диалогу принято несмотря на ранее существовавшие причины для его приостановки. Он отметил, что Германия намерена внести вклад в подготовку будущих переговоров с Тегераном, отмечает издание «Профиль».

«Сотни миллиардов»: Названы убытки нефтяников в США от авантюры Трампа в Иране

Канцлер добавил, что тема переговоров с Ираном станет одной из ключевых в его предстоящем телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран атаковал цели в Израиле и военные объекты США на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыИранГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры