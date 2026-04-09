Германия возобновила диалог с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что правительство ФРГ возобновляет переговоры с Ираном после длительной паузы. По его словам, Берлин действует в координации с США и европейскими партнерами и рассчитывает способствовать успеху предстоящего дипломатического процесса.

Как заявил Мерц на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Phoenix, решение о возвращении к диалогу принято несмотря на ранее существовавшие причины для его приостановки. Он отметил, что Германия намерена внести вклад в подготовку будущих переговоров с Тегераном, отмечает издание «Профиль».