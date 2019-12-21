Германия сожалеет о санкциях США против «Северного потока — 2»

21 декабря 201911:41

Правительство Германии выразило сожаление по поводу решения США о введении санкций против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Официальный Берлин заявил, что отвергает подобные санкции.

«Правительство ФРГ сожалеет, что инициированные конгрессом США санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» после сегодняшнего подписания президентом Дональдом Трампом вступают в силу», — цитирует RT слова заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Санкции США против «Северного потока-2»: Бояться или не стоит?

Берлин расценивает новые американские санкции в отношении иностранных компаний, участвующих в строительстве российских газопроводов, как вмешательство во внутренние дела Германии и других европейских государств.

Ранее стало известно, что санкции коснутся иностранных партнеров России, которые сдавали в лизинг, продавали или предоставляли суда для прокладки труб на глубине моря более 100 футов для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Минфин США поясняет, что иностранные компании «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:ГерманияСанкции СшаСеверный Поток-2Газопровод Турецкий Поток