Германия сожалеет о санкциях США против «Северного потока — 2»

Берлин расценивает новые американские санкции в отношении иностранных компаний, участвующих в строительстве российских газопроводов, как вмешательство во внутренние дела Германии и других европейских государств.

Ранее стало известно, что санкции коснутся иностранных партнеров России, которые сдавали в лизинг, продавали или предоставляли суда для прокладки труб на глубине моря более 100 футов для строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Минфин США поясняет, что иностранные компании «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».

