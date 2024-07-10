По словам лидера движения Вато Шакарашвили, объявление евроинтеграции своеобразной «религией», конституционной задачей — преступление против народа Грузии, отчасти вина за это лежит на властях страны.

По его словам, подобное отношение к интеграции в НАТО недопустимо. Шакарашвили отметил, что через год планируется превратить общественное движение в политическую партию, которая поучаствует в выборах в парламент в 2028 году.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение США перенести грузино-американские военные учения «Достойный партнер — 2024» на неопределенный срок было принято из-за «антиевропейских и антизападных» действий правительства Грузии.

