В Грузии появилось движение против евроинтеграции
В Грузии возникло общественно-политическое движение «Единая нейтральная Грузия», которая выступает против евроинтеграции и вступления в Североатлантический альянс Тбилиси. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По словам лидера движения Вато Шакарашвили, объявление евроинтеграции своеобразной «религией», конституционной задачей — преступление против народа Грузии, отчасти вина за это лежит на властях страны.
По его словам, подобное отношение к интеграции в НАТО недопустимо. Шакарашвили отметил, что через год планируется превратить общественное движение в политическую партию, которая поучаствует в выборах в парламент в 2028 году.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение США перенести грузино-американские военные учения «Достойный партнер — 2024» на неопределенный срок было принято из-за «антиевропейских и антизападных» действий правительства Грузии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru