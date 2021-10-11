«Талибан» заявил о переговорах с Россией о признании своего правительства
Афганистан планирует добиваться признания Россией правительства запрещенного в РФ движения «Талибан». Об этом заявил представитель боевиков Забихулла Муджахид в интервью ТАСС.
«Мы стараемся установить отношения со всеми странами. Мы ведем переговоры с Россией, главным образом о признании нашего правительства и открытии посольств», - заявил Муджахид. При этом представитель талибов отметил, что часть сотрудников российского посольства могут быть высланы из страны из-за «ненадлежащей работы».
Также Муджахид напомнил, что Афганистан нуждается в восстановлении домов и инфраструктуры, поэтому готов принять поддержку от России и других стран. Он пояснил, что в настоящий момент основным источником дохода страны являются налоги.
Кроме того, в «Талибане» подтвердили планы возобновить авиасообщение с Россией. При этом представитель запрещенного в РФ движения отметил, что аэропорт Кабула сильно поврежден и также нуждается в реставрации.
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что правительство талибов может угрожать Таджикистану.
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