Германия призвала Россию продлить зерновую сделку
17 июля 202313:29
Берлин призвал Москву продлить зерновую сделку на длительный срок. Об этом заявил официальный представитель кабмина страны Кристиане Хоффманн, ее слова приводит РИА Новости.
«Мы приняли к сведению высказывание Кремля", - сказала Хоффманн.
Политик также надеется на продление сделки на более долгий срок по сравнению с предыдущим.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, заявил зерновая сделка «ушла в историю». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru