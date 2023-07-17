Германия призвала Россию продлить зерновую сделку

Берлин призвал Москву продлить зерновую сделку на длительный срок. Об этом заявил официальный представитель кабмина страны Кристиане Хоффманн, ее слова приводит РИА Новости.

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«Мы приняли к сведению высказывание Кремля", - сказала Хоффманн.

Политик также надеется на продление сделки на более долгий срок по сравнению с предыдущим.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, заявил зерновая сделка «ушла в историю». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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