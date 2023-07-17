Германия призвала Россию продлить зерновую сделку

«Мы приняли к сведению высказывание Кремля", - сказала Хоффманн.

Политик также надеется на продление сделки на более долгий срок по сравнению с предыдущим.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, заявил зерновая сделка «ушла в историю». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





