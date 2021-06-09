Германия попросила Байдена обсудить с Путиным вопрос разоружения

Власти ФРГ попросили американского президента Джо Байдена включить вопрос разоружения в повестку встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал глава немецкого МИД Хайко Маас в Бундестаге, пишет РИА ФАН.

Президент России Владимир Путин проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве. Для российского лидера поездка в Швейцарию станет первым зарубежным визитом в 2021 году после перерыва из-за пандемии коронавируса.

Иначе - провал. Познер ждет «разрядки» от Путина и Байдена

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду на благоприятный исход предстоящего диалога президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Он прокомментировал статью бывшего специального помощника Рональда Рейгана Дуга Бэндоу, в которой тот посоветовал США пойти на сделку с Россией.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:ГерманияВладимир ПутинДжо Байден
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