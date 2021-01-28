Германия поддержала выдвижение Гутерриша на второй срок в качестве генсека ООН

Правительство ФРГ приветствует решение действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выдвинуть свою кандидатуру на еще один пятилетний срок. Об том пишет ТАСС со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель и главу МИД Хайко Мааса.

Представители ФРГ отметили, что Гутерриш руководил ООН «умело и дальновидно».

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Текущий срок Гутерриша истекает в конце 2021 года. В послании председателю Совета Безопасности ООН он написал, что готов служить второй срок, «если такова будет воля государств-членов»



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