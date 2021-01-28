Германия поддержала выдвижение Гутерриша на второй срок в качестве генсека ООН

Правительство ФРГ приветствует решение действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выдвинуть свою кандидатуру на еще один пятилетний срок. Об том пишет ТАСС со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель и главу МИД Хайко Мааса.

Представители ФРГ отметили, что Гутерриш руководил ООН «умело и дальновидно».