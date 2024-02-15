Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на €100 миллионов

По его словам, в него войдут бронемашины, бомбы для беспилотников и запчасти.

Министр также рассказал, что Берлин недавно поставил Киеву ракеты для систем Iris-T, 155-миллиметровые боеприпасы, шесть минных тральщиков, танковый мостоукладчик, инженерный танк, разведывательные беспилотники и несколько автомобилей.

Ранее ФРГ пообещали Украине в несколько раз больше артиллерийских снарядов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

