Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на €100 миллионов
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в ходе визита в Киев генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер пообещал новому главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сырскому передать пакет военной помощи, оцениваемый в €100 миллионов, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, в него войдут бронемашины, бомбы для беспилотников и запчасти.
Министр также рассказал, что Берлин недавно поставил Киеву ракеты для систем Iris-T, 155-миллиметровые боеприпасы, шесть минных тральщиков, танковый мостоукладчик, инженерный танк, разведывательные беспилотники и несколько автомобилей.
Ранее ФРГ пообещали Украине в несколько раз больше артиллерийских снарядов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru