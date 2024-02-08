Шольц назвал победу России на Украине ударом по либеральному миропорядку

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что победа России на Украине станет концом государственности последних и ударом для либерального миропорядка. Такое мнение он выразил в статье для издания Wall Street Journal.

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«Победа России на Украине не только станет концом Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и радикально изменит облик Европы. Это нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку», - считает Шольц.

Канцлер призвал к оказанию постоянной финансовой и военной помощи украинским войскам. По его мнению, если страны Запада перестанет поддерживать Украину, то в скором времени они «рискуют проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем он был во времена холодной войны».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ошибочными идеи возможного перемирия на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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