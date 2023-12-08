Германия передала Украине снаряды, гранатометы и дроны

Отдельно в правительстве Германии выделили разведывательную систему Luna NG, 70 автоматических гранатометов MGW, 8 грузовиков Zetros и 100 тысяч военных аптечек.

Как отмечается, в 2023 году расходы на Украину возросли до €5,4 млрд.

Ранее стало известно, что в Германии не верят в примирение России и Украины по «западному» сценарию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

