Германия передала Украине снаряды, гранатометы и дроны
8 декабря 202318:59
Берлин передал Киеву очередной пакет военной помощи. В него вошли легкие разведывательные беспилотники, снаряды и автомашины, сообщает сайт кабмина ФРГ.
Отдельно в правительстве Германии выделили разведывательную систему Luna NG, 70 автоматических гранатометов MGW, 8 грузовиков Zetros и 100 тысяч военных аптечек.
Как отмечается, в 2023 году расходы на Украину возросли до €5,4 млрд.
Ранее стало известно, что в Германии не верят в примирение России и Украины по «западному» сценарию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru