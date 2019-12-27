Германия отклонила просьбу Киева о военной помощи
Запрос Министерства иностранных дел Украины на оказание военной помощи был отвергнут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал RND.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью порталу сообщил, что запрос был отвергнут, но при этом он выразил Германии благодарность за политическую и финансовую помощь. Когда именно было обращение, политик не уточнил, предположив, что Германия в будущем изменит мнение по данному вопросу. Пристайко объявил, что сейчас перед Украиной стоит вопрос "выживания" в качестве единой страны, и что помощи ЕС ей не хватает.
Украинские вооруженные силы не в состоянии обновить свои резервы, они пользуются списанным западными странами оружием, например, недавно они получили построенные в 1988 году военные корабли США и обсуждали вопрос покупки устаревших датских катеров. В 2018 году США передали Украине 35 противотанковых ракетных комплексов Javelin, однако затем стало известно, что срок действия двигателей ракет закончился гораздо раньше их перемещения на украинскую территорию.
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