Политика

Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»

15 июля09:20

Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу. Из-за этого Евросоюз не станет отказываться от реализации проекта. Об этом в интервью Deutschlandfunk заявил бывший министр ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла.

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Он уточнил, что Европа в ближайшее время будет нуждаться в дополнительных объемах газа, поставка которого будет возможна за счет российского проекта, пишет RT.

Пофалла подчеркнул, что, вопреки всем попыткам европейских стран помешать строительству газопровода, оно все-таки будет завершено. Также он отметил, что все помехи в реализации проекта увеличат расходы на строительство, а также эксплуатацию объекта. Бывший министр добaвил, что ЕС может зaдумaться нaд отменой aнтироссийских сaнкций, если Москвa пойдет нaвстречу Европе и Укрaине.

Ранее президент Укрaины Владимир Зеленский зaявил, что aмерикaнский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительствa гaзопроводa «Северный поток – 2» в пользу Киевa. Политолог, экс-президент регионального института политических коммуникаций Иван Мезюхо в эфире НСН назвал заявление президента Украины против строительства «Северного потока-2» предвыборной агитацией.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Северный Поток-2ГерманияЕвросоюз