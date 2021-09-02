Германия назвала условие возврата дипмиссии в Кабул
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкие дипломаты вернуться в Кабул при условии обеспечения безопасности и соблюдения прав человека, передает РИА Новости.
Маас отметил, что Германия готова помогать в выполнении этих условий, также как и предоставлять гуманитарную помощь.
Дипломат подчеркнул, что присутствие дипмиссий в Афганистане будет обсуждаться в международном формате. По словам Мааса, всем необходимо принять новую реальность в Афганистане.
США окончательно вывели свои войска из Афганистана и заявили о завершении своей миссии в Афганистане 30 августа.
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