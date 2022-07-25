Германия направит Украине €7,4 млн на поддержку бизнеса

Германия выделит Украине кредит на €7,4 млн, который будет направлен на финансирование малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что средства направят через банки-партнеры.

Средства Украине предоставляются на 30 лет с 10-летним льготным периодом.

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ФОТО: РИА Новости
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