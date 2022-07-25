Германия направит Украине €7,4 млн на поддержку бизнеса
25 июля 202219:52
Германия выделит Украине кредит на €7,4 млн, который будет направлен на финансирование малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что средства направят через банки-партнеры.
Средства Украине предоставляются на 30 лет с 10-летним льготным периодом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 571 / сут.
Умерли
382 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 234 / сут.
- Германия направит Украине €7,4 млн на поддержку бизнеса
- Зеленский подтвердил экспорт зерна при поддержке Турции
- Зеленский сменил командующего спецопераций ВС Украины
- Польша отказалась делиться газом с другими странами ЕС
- Губернатор Курской области заявил об обстреле села Алексеевка со стороны Украины
- Адвокат: Гозмана* отпустили после ошибочного задержания
- СМИ: охрану экс-президента Польши усилили после его слов о России
- Здание школы уничтожено в Харьковской области в результате обстрела ВСУ
- AFP: во Франции открыли расследование в отношении имущества российских предпринимателей
- «Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока»
25 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru