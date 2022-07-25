Германия направит Украине €7,4 млн на поддержку бизнеса

Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути Власти Украины считают, что страны ЕС не должны впускать на свою территорию россиян, которые поддерживают спецоперацию Зеленский сменил командующего силами спецопераций В Белом доме заявили о практически полном исчезновении симптомов COVID-19 у Байдена