Германия и Франция заявили о намерении продолжать диалог с Россией

Германия и Франция привержены продолжению диалога с Россией, несмотря на «нерешенные проблемы». Об этого говорится в заявлении двух стран по итогам заседания совместного совета министров.

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«Нерешенные проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на наших отношениях и требуют решения», — цитирует документ РИА Новости.

Однако Берлин и Париж подтверждают желание продолжать диалог с Москвой, основываясь на общих принципах Евросоюза. Кроме того, ФРГ и Франция намерены «более конкретно обсудить некоторые сферы с общими интересами».

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ФОТО: rbc.ru
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