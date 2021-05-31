Германия и Франция заявили о намерении продолжать диалог с Россией
Германия и Франция привержены продолжению диалога с Россией, несмотря на «нерешенные проблемы». Об этого говорится в заявлении двух стран по итогам заседания совместного совета министров.
«Нерешенные проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на наших отношениях и требуют решения», — цитирует документ РИА Новости.
Однако Берлин и Париж подтверждают желание продолжать диалог с Москвой, основываясь на общих принципах Евросоюза. Кроме того, ФРГ и Франция намерены «более конкретно обсудить некоторые сферы с общими интересами».
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