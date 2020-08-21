Германист оценил вероятность торговой войны Берлина и Вашингтона

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН в эфире НСН выразил мнение, что никаких реальных действий против американских угроз в связи с «Северным потоком-2» со стороны Германии не последует. 



«Верхом наглости» назвал угрозы американских санкций за причастность к проекту «Северный поток-2» мэр немецкого города Засниц Франк Крахт. По его мнению, власти ФРГ должны показать, что не позволят себя запугать.

Ранее Крахт и сотрудники двух немецких портов получили письмо от американских сенаторов с угрозой «финансового уничтожения» в случае поддержки проекта российского газопровода. Германский политик, однако, заявил, что не намерен отступать, и выразил надежду на скорейшую достройку «Северного потока-2».

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в эфире НСН выразил мнение, что никаких реальных действий против американских угроз со стороны Германии не последует.

«Северный поток – 2» может быть не достроен

«Германия заняла официальную позицию. Но какие-либо меры предпринять по сравнению с тем, что могут предпринять американцы, ни ФРГ, ни Евросоюз неспособны. Какие-то частичные меры возможны, но по эффективности того, что могут сделать американцы, они ничего сделать не могут. Тем более что Германии придется согласовывать все внешнеэкономические меры с Брюсселем. Если США введут конкретные меры в отношении компаний, которые взаимодействуют с Nord Stream AG, то будет то же, что с Ираном. Когда американцы ввели санкции против Ирана, все компании ушли из Ирана. Евросоюз – Франция, Великобритания, ФРГ – так ничего в ответ не предприняли, чтобы защитить свои компании. Так что будут протесты, возможно, какие-то ответные меры, но на содержательный ответ у Евросоюза нет возможностей. На торговую войну с США ни Брюссель, ни Берлин не пойдут», - сказал Белов.

В настоящее время неподалёку от порта Засниц находится российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», пришедшее из Находки для достройки «Северного потока-2».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:СанкцииСШАГерманияСеверный Поток-2
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