Германист оценил вероятность торговой войны Берлина и Вашингтона

«Верхом наглости» назвал угрозы американских санкций за причастность к проекту «Северный поток-2» мэр немецкого города Засниц Франк Крахт. По его мнению, власти ФРГ должны показать, что не позволят себя запугать.

Ранее Крахт и сотрудники двух немецких портов получили письмо от американских сенаторов с угрозой «финансового уничтожения» в случае поддержки проекта российского газопровода. Германский политик, однако, заявил, что не намерен отступать, и выразил надежду на скорейшую достройку «Северного потока-2».

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в эфире НСН выразил мнение, что никаких реальных действий против американских угроз со стороны Германии не последует.