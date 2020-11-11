Генштаб ВС России подтвердил прекращение боевых действий в Карабахе

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что Азербайджан и Армения прекратили боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

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На брифинге 11 ноября Рудской сообщил, что вооруженные силы двух стран остановились на занимаемых рубежах. По его словам, для предотвращения инцидентов российские миротворцы установили прямые каналы связи с генеральными штабами вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Рудской отметил, что российские миротворческие силы взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский, где выставлены временные наблюдательные посты.

Ранее главы России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, документ вступил в силу с 10 ноября.

Для контроля ситуации в зону конфликта на пять лет будут введены российские миротворческие силы: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. В выполнении миротворческих задач будут использоваться авиация и беспилотники.

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Фото: twitter.com/Karabakh_MoD
ТЕГИ:МиротворцыНагорный КарабахАрменияАзербайджан
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