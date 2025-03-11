Генсеку ОБСЕ показали последствия атаки БПЛА в Москве

Генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу показали результат украинской атаки беспилотников на Московскую область в Видном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии.

«Отрицать очевидное, тем более, увиденное собственными глазами, невозможно», - прокомментировала она свой пост.

На фотографиях Синирлиоглу рассматривает многоэтажный дом, на верхних этажах которого видны повреждения от удара дрона.