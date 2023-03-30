Генсек СНГ заявил о переносе совета глав правительств

Совет глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) перенесли на 8 июня. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает ТАСС.

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Планировалось, что встреча глав правительств СНГ пройдет 7 июня.

Решение о переносе было принято по просьбе России. Заседание совета состоится в Сочи, пишет RT.

Ранее Лебедев отмечал, что главы правительств СНГ рассмотрят 15 вопросов, в том числе экономическое сотрудничество и промышленную кооперацию.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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