Генсек СНГ заявил о переносе совета глав правительств
30 марта 202310:17
Совет глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) перенесли на 8 июня. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает ТАСС.
Планировалось, что встреча глав правительств СНГ пройдет 7 июня.
Решение о переносе было принято по просьбе России. Заседание совета состоится в Сочи, пишет RT.
Ранее Лебедев отмечал, что главы правительств СНГ рассмотрят 15 вопросов, в том числе экономическое сотрудничество и промышленную кооперацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru