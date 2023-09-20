Генсек ООН заявил о сомнениях по поводу возвращения России к зерновой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия России якобы подрывают усилия организации по исполнению зерновой сделки. Он отметил, что сомневается в том, что Москва вернется к соглашению.

Его поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который заявил, что шансы на возобновление зерновой сделки отсутствуют сегодня.

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Возобновление зерновой сделки требует только обеспечения условий России по выполнению пунктов соглашения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломат прокомментировал заявления американской стороны о том, что Вашингтон не видит возможности оперативного возобновления инициативы из-за якобы постоянно меняющихся условий Москвы. Как отметил Антонов, РФ неоднократно подчеркивала: дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
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