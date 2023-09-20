Генсек ООН заявил о сомнениях по поводу возвращения России к зерновой сделке
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия России якобы подрывают усилия организации по исполнению зерновой сделки. Он отметил, что сомневается в том, что Москва вернется к соглашению.
Его поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который заявил, что шансы на возобновление зерновой сделки отсутствуют сегодня.
Возобновление зерновой сделки требует только обеспечения условий России по выполнению пунктов соглашения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломат прокомментировал заявления американской стороны о том, что Вашингтон не видит возможности оперативного возобновления инициативы из-за якобы постоянно меняющихся условий Москвы. Как отметил Антонов, РФ неоднократно подчеркивала: дверь для восстановления зерновой сделки остается открытой, передает «Радиоточка НСН».
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