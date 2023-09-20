Генсек ООН заявил о сомнениях по поводу возвращения России к зерновой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия России якобы подрывают усилия организации по исполнению зерновой сделки. Он отметил, что сомневается в том, что Москва вернется к соглашению.

Его поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который заявил, что шансы на возобновление зерновой сделки отсутствуют сегодня.