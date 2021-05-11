Генсек ООН рассказал о планах провести переговоры с Путиным
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в онлайн-формате во время визита в Москву 12-14 мая.
По его словам, он с радостью принял приглашение для проведения дискуссий с российским руководством.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила о скорой встрече Гутерреша с министром иностранных дел РФ Сергеев Лавровым. Встреча состоится 12 мая, планируется обсудить ситуации в Украине, Сирии и Ливии.
Ранее в ООН сообщили, что хотят прививать сотрудников российской вакциной, однако ждут одобрения препарата Всемирной организацией здравоохранения.
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