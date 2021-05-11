Генсек ООН рассказал о планах провести переговоры с Путиным

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в онлайн-формате во время визита в Москву 12-14 мая.

По его словам, он с радостью принял приглашение для проведения дискуссий с российским руководством.