Генсек ООН приедет в Москву на День Победы

10 февраля 202013:22

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая 2020 года на празднование 75-летия Победы. Об том сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.

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Российский дипломат отметил, что пока не может рассказать о деталях этого визита. Однако, по его словам, уже можно прогнозировать встречи Гутерреша с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

Как передаёт RT, торжества в Москве 9 мая планирует посетить и председатель КНР Си Цзиньпин.

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ТЕГИ:ООН9 МаяДень Победы