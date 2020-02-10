Генсек ООН приедет в Москву на День Победы

Российский дипломат отметил, что пока не может рассказать о деталях этого визита. Однако, по его словам, уже можно прогнозировать встречи Гутерреша с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

Как передаёт RT, торжества в Москве 9 мая планирует посетить и председатель КНР Си Цзиньпин.

