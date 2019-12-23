Лавров заявил о готовности Трампа приехать в Москву 9 мая

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заинтересован в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал членов Совета Федерации на правительственном часе.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, глава Белого дома не единожды, в том числе во время визита главы МИД РФ в Вашингтон, отмечал важность этой даты и готовность присоединиться к юбилейным мероприятиям, если позволит график.

Ранее Трамп подтвердил получение приглашения на торжества и заявил, что хотел бы приехать в Москву, отмечает RT.

