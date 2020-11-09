Генсек ООН поздравил народ США «с ярким проявлением демократии» на выборах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил граждан США «с ярким проявлением демократии» на прошедших президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генсека Стефана Дюжаррика.

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Также Гутерриш поздравил Джозефа Байдена и Камалу Харрис с победой. Дюжаррик, между тем, отметил, что на на прямой контакт Гутерриш и Байден не выходили.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Подсчёт голосов ещё не окончен, но ведущие американские СМИ не сомневаются в победе Джозефа Байдена. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признаёт поражение и намерен отстаивать свою позицию в суде.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
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