Генсек ООН поздравил народ США «с ярким проявлением демократии» на выборах

Также Гутерриш поздравил Джозефа Байдена и Камалу Харрис с победой. Дюжаррик, между тем, отметил, что на на прямой контакт Гутерриш и Байден не выходили.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Подсчёт голосов ещё не окончен, но ведущие американские СМИ не сомневаются в победе Джозефа Байдена. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признаёт поражение и намерен отстаивать свою позицию в суде.



