Генсек ООН посетит Олимпиаду в Пекине
Генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш приедет на зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как сообщил представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик, глава ООН принял приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее ряд стран, в том числе США, Австралия, Канада, объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Причиной была названо нарушение прав человека в Китае.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 21 февраля 2022 года.
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