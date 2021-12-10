Генсек ООН посетит Олимпиаду в Пекине

Генсек Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш приедет на зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Макрон выступил против дипломатического бойкота ОИ в Пекине

Как сообщил представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик, глава ООН принял приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее ряд стран, в том числе США, Австралия, Канада, объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Причиной была названо нарушение прав человека в Китае.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 21 февраля 2022 года.



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