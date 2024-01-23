Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы союзникам со стороны России

НАТО не видит угрозы против союзников блока со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В Молдавии пройдут крупнейшие учения НАТО

По словам генсека, в организации не отмечают «прямых и непосредственных угроз».

«Мы внимательно следим за действиями России, мы усиливаем нашу бдительность, наше присутствие на восточном фланге альянса», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Генсек НАТО добавил, что цель организации состоит в предотвращении любого нападения на союзников.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлину стоит готовиться к войне с Россией и «считаться с такой возможностью», пишет «Свободная пресса». По словам чиновника, Германия и союзники по НАТО вооружаются «на этот случай».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:РоссияЙенс СтолтенбергНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры