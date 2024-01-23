Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы союзникам со стороны России
НАТО не видит угрозы против союзников блока со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
По словам генсека, в организации не отмечают «прямых и непосредственных угроз».
«Мы внимательно следим за действиями России, мы усиливаем нашу бдительность, наше присутствие на восточном фланге альянса», — цитирует Столтенберга РИА Новости.
Генсек НАТО добавил, что цель организации состоит в предотвращении любого нападения на союзников.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлину стоит готовиться к войне с Россией и «считаться с такой возможностью», пишет «Свободная пресса». По словам чиновника, Германия и союзники по НАТО вооружаются «на этот случай».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru