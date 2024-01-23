Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы союзникам со стороны России

По словам генсека, в организации не отмечают «прямых и непосредственных угроз».

«Мы внимательно следим за действиями России, мы усиливаем нашу бдительность, наше присутствие на восточном фланге альянса», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Генсек НАТО добавил, что цель организации состоит в предотвращении любого нападения на союзников.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлину стоит готовиться к войне с Россией и «считаться с такой возможностью», пишет «Свободная пресса». По словам чиновника, Германия и союзники по НАТО вооружаются «на этот случай».

