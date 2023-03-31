Генсек НАТО заявил, что намерен добиться членства Швеции в альянсе до июля
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что его цель – это добиться ратификации членства Швеции в альянсе после выборов в Турции в мае и до саммита НАТО 11 июля.
Так, в интервью газете Politico он отметил, что решение остается за Турцией. При этом он не уточнил, потребуется ли для этого смена турецкого правительства.
Российская сторона неоднократно заявляла, что решение Финляндии и Швеции приводит к эскалации ситуации, так как означает расширение НАТО на восток. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия примет военно-технические меры на границе в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает НСН.
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