Генсек НАТО Столтенберг заразился коронавирусом

Отмечается, что Столтенберг получил положительный результат теста на коронавирус во вторник. По словам Лунгеску, генсек получил три дозы вакцины от инфекции.

Заболевание проходит в легкой форме, добавила она. Как планируется, Столтенберг будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.



Столтенберг объявил о своем переходе с позиции главы НАТО в начале февраля текущего года. Как планируется, он вступит в новую должность главы Центробанка Норвегии после 1 октября.



