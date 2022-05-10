Генсек НАТО Столтенберг заразился коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военного альянса Оан Лунгеску.
Отмечается, что Столтенберг получил положительный результат теста на коронавирус во вторник. По словам Лунгеску, генсек получил три дозы вакцины от инфекции.
Заболевание проходит в легкой форме, добавила она. Как планируется, Столтенберг будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.
Столтенберг объявил о своем переходе с позиции главы НАТО в начале февраля текущего года. Как планируется, он вступит в новую должность главы Центробанка Норвегии после 1 октября.
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