Генсек НАТО Столтенберг заразился коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя военного альянса Оан Лунгеску.

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Отмечается, что Столтенберг получил положительный результат теста на коронавирус во вторник. По словам Лунгеску, генсек получил три дозы вакцины от инфекции.

Заболевание проходит в легкой форме, добавила она. Как планируется, Столтенберг будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

Столтенберг объявил о своем переходе с позиции главы НАТО в начале февраля текущего года. Как планируется, он вступит в новую должность главы Центробанка Норвегии после 1 октября.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:НАТО
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